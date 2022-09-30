بشرى شعبان



كشف مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة وضعت الاستقدام الذكي واختبارات العمالة الوافدة الجديدة على سكة التنفيذ قريبا، مشيرا إلى أن البدء سيكون في 20 مهنة ويبدأ تنفيذ المشروع في أكثر الدول المصدرة للعمالة، ومن ثم يعمم على بقية الدول.



وأشار المصدر الى أن الهيئة تعمل على حصر أكثر المهن استقطابا للعمالة الوافدة، وبعد ذلك سيجري تحديد اختبارات لمهن معينة نظريا، تطبق في بلد إرسال العامل من خلال السفارات الكويتية في كل دولة.



وأضاف: وبعد دخولهم إلى الكويت سيتم اختبارهم عمليا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وستكون البداية في 20 مهنة، وسيكون النجاح شرطا لإصدار أذونات العمل.



وبين المصدر أن الهيئة كانت قد طبقت بالتعاون مع عدد من الجهات اختبار الكفاءة في السابق كتجربة ومنه على سبيل المثال لا حصر «مدرسي مدارس ذوي الإعاقة»، متوقعا بدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.