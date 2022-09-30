أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن البث الإذاعي بعشر لغات من بينها العربية والفارسية والصينية والبنغالية سيتوقف، لافتة إلى أن العديد من خدماتها ستصبح عبر الإنترنت، من أجل «زيادة التأثير على الجماهير».



وأضافت أن خطط الخدمة العالمية تدعم استراتيجيتها لإنشاء «منظمة حديثة وقيادة رقمية ومبسطة»، لافتة إلى أن الخدمات الإذاعية الأخرى التي ستنتهي هي القرغيز والأوزبك والهندية والإندونيسية والتاميلية والأردية.



وقالت ليليان لاندور، مديرة الخدمة العالمية إنه لم يكن دور«بي بي سي» أكثر أهمية من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم. ويثق مئات الملايين من الناس في«بي بي سي» للحصول على أخبار عادلة ونزيهة، خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في المعروض.



وتابعت «نحن نساعد الناس في أوقات الأزمات. سنستمر في تقديم أفضل صحافة للجمهور باللغة الإنجليزية وأكثر من 40 لغة، بالإضافة إلى زيادة تأثير صحافتنا من خلال جعل قصصنا تذهب إلى أبعد من ذلك».