ناهد إمام



أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين امس أن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش التابع للهيئة تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية وفي إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء وتبلغ تكلفة تطويره 4 مليارات جنيه.



وقال رئيس الهيئة خلال لقائه مع محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، إن ميناء العريش من الموانئ المهمة التابعة للمنطقة الاقتصادية المطلة على البحر المتوسط والذي يعد بوابة رئيسية لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية.



من جانبه، أكد المحافظ أن ميناء العريش تمت إعادة تشغيله في يناير 2021 وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهي في مراحل قريبة لخير سيناء والمنطقة الاقتصادية بشكل عام في إطار متابعة تطوير ميناء العريش التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.