مرر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا مؤقتا لتجنب إغلاق الحكومة حتى 16 ديسمبر المقبل وأحاله الى مجلس النواب الذي يتوقع أن يصوت عليه قبل أن يحال للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.



وتم إقرار التشريع الذي حظي بموافقة الحزبين الديموقراطي والجمهوري بأكثرية كبيرة بلغت 72 عضوا في مجلس الشيوخ بينما صوت ضده 25 عضوا.



وبالإضافة الى ضمان استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية بمستوياته الحالية قالت شبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأميركية إن التشريع المؤقت يتضمن الموافقة على تقديم موارد جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار لدعمها في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية فيها.



كما يشمل التشريع الطلب من وزارة الدفاع (الپنتاغون) الإبلاغ عن كيفية تصرفها بالمبالغ التي وافق الكونغرس على صرفها في إطار مساعدة أوكرانيا.