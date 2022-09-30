الدوحة - فريد عبدالباقي



عادت بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى الدوحة بعد انتهاء معسكره الأوروبي في النمسا، الذي خاض خلاله 3 مباريات ودية، خسر أمام منتخب كرواتيا تحت 23 عاما بنتيجة 0-3، ثم خسر أمام كندا 0-2، وتعادل مع تشيلي 2-2.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد الأحد المقبل، ضمن تحضيراته للمشاركة في كأس العالم، حيث يلعب العنابي ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال.



هذا، وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن افتتاح «مركز خدمات هيا»، لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم قطر 2022، وتوفير الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال، التي تتواصل من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.



ويقع المركز في صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد، ويضم فريق عمل متخصصا لمساعدة المشجعين، والإجابة عن استفساراتهم حول بطاقة «هيا».



وسيتمكن المشجعون من طباعة بطاقات «هيا» الخاصة بهم عند زيارة المركز، علما بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع، حيث يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة «هيا» الرقمية.



وتعد بطاقة «هيا» إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة.



كما تعد بطاقة «هيا» بمنزلة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها.



إلى ذلك، حصل الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، على جائزة الفئة الخاصة ضمن جوائز قادة الرياضة لعام 2022. وقام بتسليم الجائزة مدرب السد السابق ونادي برشلونة الإسباني الحالي تشافي هيرنانديز خلال حفل توزيع الجوائز في لندن.



وتكرم جوائز القادة الرياضية العالمية سنويا الأفراد الاستثنائيين الذين يساعدون في دفع عجلة صناعة الرياضة إلى الأمام، ويعملون على إحداث التغيير في كل مناحي الحياة عن طريق الرياضة.