القاهرة - سامي عبدالفتاح



غادر القاهرة أمس المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، الى بلاده رفقة مساعديه لقضاء إجازة قصيرة عقب انتهاء معسكر المنتخب، والذي لعب خلاله مباراتين دوليتين وديتين أمام النيجر وليبيريا، انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 3-0 في المباراتين.



ومن المنتظر أن يعود فيتوريا إلى القاهرة قبل أسبوع من انطلاق مسابقة الدوري المصري للمشاركة في جدولة توقفاته مع منتخب مصر، من خلال جدول الدوري، بعد أن أعلنت رابطة الأندية أن قرعة جدول الدوري لن تجرى إلا قبل أسبوع من انطلاق المسابقة.



وفي كرة السلة للسيدات، توج فريق كرة السلة سيدات بنادي سموحة بالوصافة والميدالية الفضية في منافسات البطولة العربية للأندية والتي اختتمت بتونس، بعد الخسارة في النهائي أمام فريق بيروت اللبناني بنتيجة (69-64).