بيروت - ناجي شربل



تعود الحركة الى بطولة الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، بعد التوقف أسبوعا بسبب فترة التوقف الدولي «أيام الفيفا»، التي اكتفى فيها المنتخب الوطني اللبناني بمعسكر داخلي شمال لبنان دون خوض مباريات ودية.



وتقام مباريات المرحلة الرابعة من اليوم الى الاحد، ويلتقي في أبرزها السبت شباب الساحل والنجمة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، بعدد جماهيري محدد من قبل المجلس البلدي لجونية، اثر مشكلات تسبب فيها جمهور النجمة بمباراة فريقه والعهد (1-1).



وللنجمة والساحل سبع نقاط من فوزين وتعادل، بينها فوز غال للساحل على العهد حامل اللقب في المرحلة الثالثة 1-0، وسبق للساحل التعادل مع الأنصار بطل الثنائية في الموسم قبل الماضي افتتاحا على الملعب عينه. وستكون المباراة الثالثة المبكرة الكبيرة للفريق الأزرق، والثانية لـ «النبيذي» (النجمة). ويملك الفريقان كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب البارزين، علما أن الساحل يمتاز بتنظيم دفاعي وإجادة الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.



وفي مباراة ثانية، تقام على الملعب عينه يوم الأحد، يلتقي البرج المتصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط، مع الصفاء صاحب النقاط السبع من تعادل وفوزين. وهذا الاختبار الجدي الأول للبرج، بعد إدراج مبارياته الـ 3 الأولى في خانة السهلة. في حين يقدم الصفاء أداء مختلفا عما كان عليه الموسم الماضي، والذي هبط فيه إلى الدرجة الثانية، ثم بقي في الأولى بعد انسحاب نادي شباب البرج.



وفي بقية المباريات تجرى اثنتان اليوم، فيستقبل الأنصار فريق الشباب الغازية في بحمدون. وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس يسعى كل من الحكمة ومضيفه طرابلس إلى فوز أول في المسابقة، علما ان طرابلس سقط في معقله بسداسية نظيفة أمام الأنصار في المرحلة الأخيرة.



وتجرى مباراتان الأحد، فيستقبل السلام زغرتا في ملعبه شمال لبنان العهد حامل اللقب، ويحل الاخاء الأهلي عاليه بضيافة التضامن صور في الجنوب.