بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ود.رنا الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ود. علي المضف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعالي الدكتور خالد مهوس السعيد وزير الصحة وفهد مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2022 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات مشيدا سموه في هذا الصدد بالدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها طوال الفترة المصاحبة للانتخابات.

كما أشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.

كما عبر سموه عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الاقتراع بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.