بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، برقيات تهنئة إلى كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ود.رنا الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب والدكتور علي المضف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور خالد السعيد وزير الصحة وفهد الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أعرب سموه فيها عن وافر الشكر والتقدير لهم ولكافة المسؤولين والعاملين في وزاراتهم لما بذلوه من جهد مشهود وحسن إعداد وتنظيم جيد وإسهام فعال في إنجاح عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022.

كما أثنى سموه بالنزاهة والحيادية التي سارت عليها العملية الانتخابية والتي تمت بعون الله وتوفيقه بكل سهولة ويسر وهدوء ونظام ما يؤكد الصورة المشرفة لوجه الكويت الحضاري.

وأشاد سموه بوعي المواطنين وإقبالهم المخلص على المشاركة في أداء واجبهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية تجسيدا لمبدأ الديمقراطية وروح المسؤولية والتعاون التي اتسم بها مجتمعنا.

كما نوه سموه بالتقدير لكل ما قدمه أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات من جهود كبيرة وشفافية مشهودة ساهمت في تيسير عملية الانتخابات على الوجه الأمثل سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد .