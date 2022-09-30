سمعت طلقات نارية فجر اليوم الجمعة، في واغادوغو في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة خلال انقلاب في كانون الثاني/يناير الماضي، كما افاد شهود وكالة فرانس برس.

وقال أحدهم وهو يقيم قرب مقر الرئاسة "لقد سمعت دوي نيران قوية حوالى الساعة 4,30 بالتوقيت المحلي وغرينيتش، وقامت آليات عسكرية بسد الطرقات في محيط منزلي".

وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان عدة محاور طرقات في عاصمة بوركينا فاسو كانت مغلقة صباح الجمعة من قبل عسكريين.

انتشر هؤلاء العسكريون على أبرز مفترقات طرق في المدينة لا سيما حي أواغا 2000 حيث تقع الرئاسة ومقر المجلس العسكري الحاكم لكن أيضا أمام مقر التلفزيون الوطني كما قال أحدهم.

وكان بث التلفزيون الرسمي مقطوعا صباح الجمعة وحلت شاشة سوداء محل البرامج مع رسالة "لا إشارة فيديو".

ويتولى السلطة منذ نهاية يناير 2022 في بوركينا فاسو مجلس عسكري وصل الى السلطة خلال انقلاب.





