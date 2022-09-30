بيروت ـ داود رمال

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ءمس في مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديموقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد.



واعرب عون عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه.



ونقل زوار عون لـ«الأنباء» عنه تأكيده على «ضرورة تشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية في اقرب وقت ممكن، لتواكب التطورات الراهنة والمقبلة مع تسارع الاستحقاقات. وانه يرى في انعقاد جلسة المجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبصرف النظر عما اسفرت عنه من نتائج، خطوة على الطريق الصحيح في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية».