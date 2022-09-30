قال الكرملين إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي توشك روسيا على ضمها أعمالا عدوانية ضد روسيا نفسها.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا ستضم "بحكم القانون" أجزاء من أوكرانيا لا تخضع لسيطرة القوات الروسية ضمن تحركاتها لضم أربع مناطق في أوكرانيا.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ، الغرب باستخدام سياسة "فرق تسد" بشأن دول الاتحاد السوفيتي السابق بهدف زيادة تفتيت التواصل وزرع الخلافات بين الشعوب، مشيرا إلى أن أبرز مثال على ذلك هو خلق عداء لروسيا في أوكرانيا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة،: "لا يخفى على أحد أن سياسة فرق تسد تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي:" أن الهدف واضح تماما، وهو تفتيت التواصل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق بشكل أكبر وزرع الخلافات في بلداننا وبين الشعوب لفرض مخططات تفاعل غير مجدية"، مشيرا إلى أن النتيجة اللافتة أكثر لهذا المسار المدمر هو تحول أوكرانيا إلى موطئ قدم مناهض لروسيا.

الى ذلك، وصفت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن عدم الاعتراف بالاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسيك ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا ، بأنها مثال على المعايير المزدوجة.

وأضافت البعثة الروسية في بيان "غوتيريش ظل صامتا بشأن تصرفات حكومة أوكرانيا في دونباس بعد عام 2014، وبشأن الوضع في كوسوفو وتوقف عن إدانة احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لجزء من الأراضي السورية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

من جهته، أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك دنيس بوشيلين أن القوات الروسية "محاصرة جزئيا" في بلدة ليمان الأوكرانية وأن الجنود الأوكرانيين يستعيدون قرى في المنطقة.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: "الأنباء القادمة من ليمان مقلقة. في هذه اللحظة، ليمان محاصرة جزئيا"، مضيفا أن قريتين قريبتين "خرجتا عن سيطرتنا الكاملة".