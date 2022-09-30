عواصم - وكالات: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الاراضي الاوكرانية التي احتلتها روسيا الى بلاده.



وقال في كلمة خصصت للاعلان الرسمي عن المصادقة على ضم اراضي مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، ان الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في تلك المناطق.



واضاف بوتين أن لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا اصبحت روسية إلى الأبد، مضيفا اننا سندافع عن أرضنا بكل الوسائل.

وتابع خلال الحفل ، ان اختيار الناس الانضمان الى روسيا يستند إلى التاريخ.، موضحا ان روسيا لا تسعى لإعادة الاتحاد السوفياتي.

وقال، الناس حدوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في المناطق التي تم ضمها.

واتهم بوتين الغرب بمواصلة البحث عن طرق لإضعاف روسيا.

وبعد كلمته وقع بوتين مع مسؤولي المناطق الاربع المعينين من قبل موسكو اتفاقات الانضمام الى روسيا ثم عزف النشيد الروسي لتبدأ اجراءات الضم التي يتوقع ان تستغرق بضعة ايام