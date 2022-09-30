جنيڤ - كونا: طالبت الكويت اليوم الجمعة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود.



جاء ذلك في بيان لمندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين ألقاه عبر الاتصال المرئي خلال النقاش العام في مجلس حقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.



وأكد السفير الهين أن القضية الفلسطينية تبقى بؤرة لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فبعد أكثر من 70 عاما ما زالت المطالبات مستمرة دون تحقيق تقدم ملموس ينهي تلك المأساة الإنسانية.



وأشار إلى أن الكويت تشعر ببالغ القلق من استمرار حالة التوتر، مؤكدا أن الاستقرار لن يتحقق إلا بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كافة وفقا للأسس والمرجعيات الدولية والمتمثلة في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 2334 وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشدد السفير الهين في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات ووقف تمعن الاحتلال الإسرائيلي في الضرب بجميع المطالبات الدولية عرض الحائط والتي كان من أبرزها في الآونة الأخيرة اقتحام المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك في مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي والتي دانتها الكويت فور حدوثها.