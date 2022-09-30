بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.