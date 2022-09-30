القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، واستجابة لطلبات شباب الدارسين في الصين، فقد تم التنسيق مع الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، ضمن آليات التعاون بين وزارتي الطيران والهجرة لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين في الخارج، حيث تمت الموافقة على طرح تذاكر طيران مخفضة للطلبة المصريين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية العائدين للدراسة وذلك على متن رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران»، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.



وصرحت السفيرة سها جندي، بأن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض إلى 20% من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران، ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.



وأشارت إلى أن نسبة التخفيض ستتم مراجعتها بشكل دوري من قبل الشركة لدراسة إمكانية تقديم المزيد من العروض وفقا للأماكن المتاحة، على أن يتم الحصول على التخفيض للدارسين بالخارج بتقديم صورة فيزا لغرض الدراسة وصورة ID الجامعة الصينية.



وأعربت الوزيرة عن شكرها للفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وذلك على التعاون والتنسيق السريع للوصول لهذه الأسعار المخفضة لطلابنا الدارسين بالخارج، ولسرعة الاستجابة من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وعائلاتهم خلال زياراتهم لوطنهم، في إطار حزمة متكاملة مقترحة من وزارة الهجرة على الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على محاورها وعرضها على مجلس الوزراء.