القاهرة - ناهد إمام



أعلنت شركة مصر للطيران عن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ -2022 م، والتي تنطلق أولى رحلاتها اعتبارا من غد الموافق الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022، حيث تبدأ الأسعار من 5900 جنيه على خط سير (القاهرة أو برج العرب/ جدة/ القاهرة أو برج العرب)، وتبدأ من 6400 جنيه على خط سير (القاهرة أو برج العرب/جدة/ المدينة/ القاهرة أو برج العرب)، ومن 6650 جنيها على خط سير (القاهرة أو برج العرب/ المدينة/ جدة/ القاهرة أو برج العرب) وتشمل الأسعار الضرائب والرسوم المقررة.



وأشار الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران - في بيان - إلى أن الشركة تسعى جاهدة للخروج بموسم عمرة مميز وتضع احتياجات المسافرين المعتمرين على رأس أولوياتها من خلال توفير سعة مقعدية تناسب أعداد المسافرين بأسعار تنافسية وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة وتذليل كل العقبات بمطارات القاهرة وبرج العرب وجدة والمدينة المنورة.