لم يعد بإمكان أي شركة في أي مجال النجاح دون الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تسهل عملها، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح لزاماً على الشركات مواكبة كل التقنيات التي تظهر في عالم سريع التغير.



وحتى يتمكن موظفو تكنولوجيا المعلومات في أي شركة من الوفاء بمتطلباتها وتحقيق أهدافها، فإنهم يحتاجون إلى التعاون مع الموظفين في الأقسام المختلفة، وإجراء مناقشات معاً حول المشروعات التي تناسب أهداف العمل، والمشاركة معاً في المبادرات الجديدة، وحتى يتحقق هذا الأمر نستعرض 6 ممارسات ذكية لتعزيز التعاون بين العاملين وموظفي تكنولوجيا المعلومات.

1- مراقبة الطريقة التي يعمل بها الموظفون

- تستلزم هذه الممارسة أن يقضي موظفو تكنولوجيا المعلومات وقتاً في مراقبة كيفية أداء زملائهم لعملهم، والأدوات التي يستخدمونها، والتفكير في كيفية تحسين طرق العمل.

- عندما يذهب المديرون إلى الموظفين في مكاتبهم، ويراقبون طريقة عملهم، سيتحدثون معهم بحرية أكبر، وحينها سيصبح لدى المديرين رؤية أوضح للتحديات التي تواجه الموظفين في عملهم كل يوم، مما يساعد في حل المشكلات، خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات وصعوبة استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.

2- دمج موظفي تكنولوجيا المعلومات داخل الأقسام

- من بين الطرق الفعالة لضمان أن موظفي تكنولوجيا المعلومات يفهمون تماماً احتياجات قسم ما داخل الشركة، أن يصبح موظفو تكنولوجيا المعلومات جزءاً من هذا القسم.

- تتضمن مسؤولية الموظفين الذين يتم دمجهم في باقي الأقسام، تقديم الدعم والبيانات اللازمة للمستخدمين، وتقديم تقارير مفصلة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات.

3- دمج موظفي الشركة في قسم تكنولوجيا المعلومات

- لا يجب أن تكتفي الشركات بدمج موظفي تكنولوجيا المعلومات في الأقسام المختلفة، بل أيضاً بدمج موظفي الشركة داخل قسم تكنولوجيا المعلومات.

- يكون الموظفون الذين يتم دمجهم في هذا القسم بمثابة وسطاء، يفهمون جيداً أهداف الشركة وما تريد تحقيقه، ويوضحون ذلك لموظفي تكنولوجيا المعلومات، ويتأكدون من أنهم يفهمونه تماماً، من أجل سد الفجوة التي تكون عادة بين قسم تكنولوجيا المعلومات وباقي الأقسام.

4- تشكيل فريق يضم أشخاصًا ذوي خبرات وظيفية متنوعة

- تتمثل واحدة من أكثر الطرق شيوعاً وفاعلية لتعزيز التعاون بين قسم تكنولوجيا المعلومات وباقي الأقسام في تشكيل فريق يجمع بين موظفين من قسم تكنولوجيا المعلومات وآخرين من باقي الأقسام للعمل معاً على مشروع أو مبادرة معينة، ويكون لديهم هدف محدد.

5- تدريب غير العاملين في تكنولوجيا المعلومات

- يتطلب تعزيز التعاون بين قسم تكنولوجيا المعلومات وباقي الأقسام أن يفهم غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات التكنولوجية بشكل أفضل، وهذا يستلزم تدريبهم.

- تقدم بعض الشركات برامج تعليمية للموظفين، يقوم خلالها موظفو تكنولوجيا المعلومات بتعليم زملائهم كيفية التعامل مع البرامج التي تستخدمها الشركة في العمل.

6- المشاركة في برامج وفعاليات الشركة

- لا يجب أن يقتصر التعاون بين قسم تكنولوجيا المعلومات وباقي الأقسام على العمل أو المشروعات الخاصة بالعمل فقط، بل يجب أن يمتد التعاون أيضاً إلى الفعاليات التي تقيمها الشركة احتفالاً بالمناسبات المختلفة.

- يساعد ذلك على بناء علاقات جيدة بين الموظفين من الأقسام المختلفة، وبناء الثقة بينهم.