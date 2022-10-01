كشفت صحيفة بريطانية إن قضاء عطلة في نيويورك لزوجين بريطانيين سترتفع الأن بعد تغيير سعر العملات من 529 جنيهاً إلى 650 جنيهاً استرلينياً بينما سيتغير الوضع بالنسبة للزوجين الأمريكيين الذين قررا قضاء العطلة في بريطانيا حيث ستنخفض التكلفة من 655 دولارا إلى 560 دولارا.

وتوقعت صحيفة "ميل أونلاين" أن يؤدي انخفاض الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع تكلفة العطلات في الدول الأجنبية، حيث أنفق زوجان بريطانيان في نيويورك أكثر من 100 جنيه إسترليني إضافي ليوم واحد من الأنشطة مقارنة ببداية أبريل، وفقًا لتقديرات جديدة.

من ناحية أخرى، دفعت المدخرات الضخمة للأمريكيين الذين يزورون المملكة المتحدة خبراء السفر إلى توقع ازدهار السياحة المحلية - مما يوفر دفعة تشتد الحاجة إليها للمطاعم والمتاجر ومناطق الجذب للزوار.

ولتوضيح تأثير تقلبات العملة، قامت الصحيفة بحساب التكاليف المحتملة التي يواجهها زوجان بريطانيان في عطلة في نيويورك مقارنة بنظرائهما في لندن.

فباستخدام الأسعار التقريبية لمجموعة من الأنشطة السياحية النموذجية - وبافتراض الأسعار الثابتة - تم تحويل تكلفة كل نشاط إلى عملتهم المحلية بناءً على سعر الصرف هذا الصباح (جنيه إسترليني واحد إلى 1.06 دولار) مقابل 1 أبريل (جنيه إسترليني واحد إلى 1.31 دولار أمريكي) دولارات.

وتُرك الزوجان البريطانيان يدفعان أكثر من 120 جنيهًا إسترلينيًا ليوم واحد شمل رحلة إلى تمثال الحرية وجزيرة إليس، ووجبة ستيك وعرض برودواي.

وفي الوقت نفسه، وفر الأمريكيون في لندن 95 دولارًا في اليوم الذي شهد زيارة برج لندن وتناول السمك ورقائق البطاطس ومباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتضمن كلا من العرضين تكاليف الإقامة.

لقد ضعف الاسترليني أيضًا مقابل اليورو، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للبريطانيين الذين يزورون القارة، ولكن بشكل أقل دراماتيكية.

يشار إلى أن أسعار الصرف متقلبة لذا قد تتغير التوقعات بشكل كبير في الأشهر القادمة.

لكن اليوم، توقع خبير السفر روب ستينز أن المسافرين البريطانيين الذين يواجهون بالفعل ضغوطًا على مواردهم المالية من المرجح أن يؤجلوا رحلاتهم إلى الخارج، لكن التأثير العام قد يكون إيجابيًا في نهاية المطاف على اقتصاد المملكة المتحدة.

وقال ستينز للصحيفة: "من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل إجازة لأول مرة في حياتهم، وهو أمر أكثر إثارة للجدل بعد سنوات من عدم القدرة على السفر بسبب الوباء ''''.

لطالما كانت المملكة المتحدة خيارًا شائعًا للمسافرين الأمريكيين وسيشجع الجنيه الإسترليني المزيد من الزوار في وقت تحتاجه البلاد بشدة.

النبأ السار هو أن القادمين إلى المملكة المتحدة سيجدون صفقات كبيرة وأسعارًا رائعة. ليس فقط في الفنادق، ليس فقط على تذاكر الطيران الخاصة بهم، ولكن أيضًا في المطاعم وأماكن الجذب السياحي.

وأثبت انخفاض الجنيه الاسترليني أنه عامل جذب للسياح الآسيويين.

وشهدت "إي يو هوليدايز"، وهي وكالة سفر في سنغافورة، زيادة بنسبة 30 في المائة في الاستفسارات حول الرحلات إلى بريطانيا منذ 10 سبتمبر