أظهرت دراسة أمريكية حديثة ضرورة شحن السيارات الكهربائية أثناء النهار وليس أثناء الليل لتجنب زيادة الضغط على شبكات الكهرباء مع التوسع المنتظر في استخدام السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل.

وبحسب الدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية ونشرتها مجلة نيتشر إنيرجي العلمية فإن ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي ركزت عليها الدراسة تحتاج إلى زيادة كبيرة وتحسين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أماكن العمل بهدف التشجيع على شحن السيارات أثناء النهار وهو ما يحقق الاستفادة بصورة أكبر من الطاقة الشمسية. في الوقت نفسه فإن التوسع في توفير محطات شحن السيارات الكهربائية سيساعد في انتشار هذه السيارات الصديقة للبيئة.

وقال سيوبان باول رئيس فريق الدراسة "إذا ركزنا الكثير من الاهتمام على بناء الكثير من محطات شحن السيارات الكهربائية في الأماكن العامة التي يتواجد فيها الناس أثناء النهار للعمل فسيكون ذلك مكسبا كبيرا لشبكة الكهرباء".

ومن المحتمل أن يتركز ملاك السيارات الكهربائية حاليا في الشريحة ذات الدخل المرتفع والذين يشحنون بطاريات سياراتهم في المنزل أثناء الليلة، وغالبا ما يستفيدون من الحوافز التي تقدمها شركات الكهرباء لعمل ذلك. وإذا استمرت هذه العادة مع انتشار السيارات الكهربائية، سيزيد الطلب على الكهرباء بنسبة 25% تقريبا بحسب الدراسة.

ولكن التوسع في شحن السيارات الكهربائية أثناء النهار سيزيد فرص الاستفادة من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، ويقلل الضغط على شبكات الكهرباء أثناء الليل يشهد ذروة الطلب على الكهرباء.