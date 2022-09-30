ذكر تقرير حديث للأمم المتحدة أن حكومات الدنمارك وفنلندا وكوريا الجنوبية توفر حاليا أفضل بنية تحتية رقمية لسكانها.

وقال التقرير الذي نشر في نيويورك إن نيوزيلندا والسويد وأيسلندا وأستراليا وإستونيا وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة والإمارات واليابان ومالطا تأتي بعد ذلك.

وقارن معدو التقرير الخدمات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مثل خدمات التعليم الرقمي أو بوابات تقديم الطلبات عبر الإنترنت للمشاركة في البرامج الاجتماعية أو الإقرارات الضريبية الرقمية.

وبشكل عام، وجد التقرير أن الخدمات المعروضة تحسنت بشكل كبير. ومع ذلك ، لا يزال لدى بعض الدول ما تقوم به للحاق بالركب.

وينشر التقرير كل سنتين منذ عام .2001