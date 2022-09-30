أعلنت وكالة أنباء الأناضول ان جهاز الاستخبارات التركية تمكنت من «تحييد 19 إرهابيا» خلال عملية استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» شمالي سورية.



ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، إن جهاز الاستخبارات اكتشف خلية خاصة شكلها «داعش» بهدف تنفيذ عمليات ذات تأثير كبير ضد المؤسسات التركية الناشطة في سورية، لاسيما عناصر الجيش.



وأوضحت المصادر أن قوات محلية تابعة للجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من انقرة، نفذت عمليات ضد الخلية في منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«نبع السلام»، بدعم من الاستخبارات التركية.



وكشفت أن العملية أسفرت عن تحييد 19 إرهابيا، وأن أحدهم ضبط قتيلا، وتمت السيطرة على كميات من المتفجرات والأسلحة والذخائر.

وبحسب المصادر، اعترف الإرهابيون الموقوفون أنهم أجروا عمليات استطلاع مكثفة ضد القواعد العسكرية والمؤسسات التركية الموجودة في سورية.



كما أظهرت الإفادات أن هؤلاء كانوا يراقبون التحركات الروتينية اليومية للعربات العسكرية التركية في الأراضي السورية، ونفذوا 4 محاولات لاستهدافها خلال أغسطس وسبتمبر 2022.