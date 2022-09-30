أعلن مشرعان أميركيان عن طرح مشروع قانون بشأن المحتجزين والنازحين في مخيمات سورية، ليصبح جزءا من قانون تفويض الدفاع بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في هذه المخيمات، بما فيها مخيمات شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية.



وأدخل عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديموقراطي، جاين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام، قانون المحتجزين والنازحين في سورية، لمعالجة تزايد الأزمة الإنسانية والأمنية التي تطرحها المخيمات التي تؤوي المعتقلين والنازحين، وبشكل خاص في مخيمات شمال شرقي سورية التي تديرها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) كردية.



وقال النائبان الأميركيان، في بيان نقله موقع تلفزيون «سوريا»، إن المخيمات في سورية «تحتاج إلى اهتمام إنساني وأمني عاجل للتخفيف من المشكلات الحادة التي تواجهها، والاستثمار في جهود طويلة الأجل لمكافحة التطرف العنيف وإعادة سكان المخيمات إلى بلادهم»، مشيرين إلى أنه «إذا تركت مراكز الاحتجاز دون معالجة، فإنها تخاطر بالتحول إلى كارثة إنسانية، وآلاف المحتجزين يمثلون جيش داعش المنتظر».



وسيعمل القانون على قيام مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية بقيادة جهود واشنطن في العمل على إغلاق المخيمات السورية، ومعالجة الشواغل الإنسانية والأمنية فيها، وتوحيد الدعم الدولي اللازم لتحقيق «هزيمة دائمة للمشكلات في المخيمات»، وفق السيناتور شاهين.



وكانت السيناتور شاهين أنشأت منصب «منسق محتجزي داعش»، كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، للإشراف على جهود الحكومة الأميركية للتعامل مع السجون ومرافق الاحتجاز، وتم شغل هذا المنصب من قبل منسق مكتب مكافحة الإرهاب، لكن الولاية القانونية انتهت مع نهاية العام 2021.



وأوضحت السيناتور شاهين أن مخيمات النازحين والمحتجزين «هي تذكير دائم بالرعب الذي شكله داعش في عهد الإرهاب، فالعديد من سكان المخيمات كانوا هم أنفسهم ضحايا لوحشية داعش». وتشكل المخيمات لاسيما مخيم أبوالهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من المعتقلين بينهم أقرباء مفترضون لمقاتلي داعش، معضلة أخلافية للغرب، حيث ترفض العديد من دوله استرجاع مواطنيها وحاملي جنسياتها من المخيم بدعوى المخاوف الأمنية، رغم أن أغلبهم من النساء والأطفال، وقد توفي كثير منهم بسبب ظروف الاعتقال القاسية.