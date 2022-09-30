أكد الحرس الثوري الإيراني انه سيواصل هجماته في كردستان العراق ضد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة الكردية الإيرانية التي تصفها طهران بـ«الإرهابية».



وقال الحرس الثوري في بيان إنه «شن سلسلة عمليات ضد قواعد ومقرات إرهابية في شمال العراق باستخدام صواريخ من جميع الأنواع وطائرات مسيرة قتالية وطائرات مسيرة انتحارية».



وأكد أن «هذه العمليات ستستمر حتى نزع سلاح الجماعات الإرهابية»، داعيا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى «تحمل مسؤولياتهما بمزيد من الجدية تجاه إيران كجارة».



واتهم الحرس الثوري المجموعات الكردية المتمركزة في العراق بـ«مهاجمة إيران والتسلل إليها لزعزعة الأمن وإثارة أعمال شغب ونشر اضطرابات».



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه «يرفض ويستنكر بشدة» البيانات التي تدين الهجمات بما في ذلك تلك الصادرة عن الولايات المتحدة وألمانيا.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس صرح الأربعاء الفائت أن الولايات المتحدة «تدين بشدة.. الهجمات الوقحة» الإيرانية وحذر من شن مزيد من الضربات.



كما استنكرت ألمانيا «التصعيد» ورفضت «محاولات إرجاع أسباب الاحتجاجات الإيرانية إلى الدولة المجاورة».

وقال كنعاني «لسوء الحظ الدول التي أصدرت هذه التصريحات ومع إنكار مسؤوليتها الدولية في محاربة الإرهاب تواصل عادتها المؤسفة في التصرف بطريقة انتقائية وتمييزية».



وحذر من أن إيران «تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن أمنها القومي ضد أعمال العدوان من أي منطقة والتعامل بحزم مع أي عمل إرهابي».