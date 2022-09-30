قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وسط التكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة.



وأضاف بارك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ الإجراءات لتشديد العقوبات ضد بيونج يانج إذا لزم الأمر في عدد من المجالات مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي.



وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف التركيز على ردع عمليات نقل البضائع غير المشروعة لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة، وعرقلة محاولات بيونغ يانغ لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية من خلال سرقة العملات المشفرة، لافتا إلى إمكانية قيام كوريا الشمالية بأول تجربة نووية تحت الأرض منذ عام 2017، حيث تقوم سيئول بمراجعة مختلف الإجراءات المضادة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أن نظام كيم جونغ- أون قد يجري تجربة نووية تحت الأرض في الفترة بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر إذا قررت البلاد المضي قدما في ذلك.



وأشارت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إلى أنها ستراجع سبل فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ لردعها عن الانخراط في أعمال استفزازية إضافية.



في غضون ذلك، أجرت القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط توتر بشأن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.



وأجريت التدريبات في المياه الدولية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، بعد يوم واحد فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر قبالة الساحل الشرقي، وزيارة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس لكوريا الجنوبية والحدود شديدة التحصين بين الكوريتين.



وذكرت بحرية كوريا الجنوبية في بيان «تهدف التدريبات إلى تحسين قدراتهم على الاستجابة لتهديدات الغواصات الكورية الشمالية المتزايدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات في وقت تشكل فيه بيونغ يانغ باستمرار تهديدا نوويا وصاروخيا من خلال سلسلة من تجارب الصواريخ الباليستية».



وقالت البحرية الأميركية إن التدريبات ستعزز قابلية التشغيل البيني والتنسيق التكتيكي والفني بين الدول الثلاث.



وذكرت البحرية الأميركية واليابانية أيضا أنه من المتوقع أن تعزز المناورات «منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة» وسط توتر بشأن تحركات الصين في مضيق تايوان.