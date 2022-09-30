قتل وأصيب عشرات الأشخاص في هجوم انتحاري بالعاصمة الافغانية (كابول) استهدف مركزا تعليميا مكتظا بالطلبة في حي تعيش فيه أقلية الهزارة وكان معظم ضحاياه من الفتيات.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن «الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي». واضاف «قتل 19 شخصا للأسف وأصيب 27 آخرون بجروح».



وأكد طالب في المكان لوكالة فرانس برس إن «غالبية الضحايا من الفتيات» بدون تحديد ما إذا كن بين القتلى أو الجرحى.



وأضاف أنه كان هناك نحو 600 شخص في الصف في هذا المركز التأهيلي الذي يقوم بإعداد طلاب تتجاوز أعمارهم 18 عاما، لامتحانات الدخول إلى الجامعات. وكان هناك صبية وفتيات في غرفة واحدة لكن في جانبين مختلفين من القاعة.



وأشارت المنظمة غير الحكومية «ايمرجنسي» التي استقبلت 22 من الضحايا بينهم 20 امرأة في مستشفاها، إلى أن أعمارهم تتراوح بين 18 و25 عاما.



وقال الطالب علي عرفاني «قلة من الشبان أصيبوا لأنهم كانوا في الجزء الخلفي من الفصل ودخل الانتحاري من الباب الأمامي حيث كانت الفتيات جالسات». واضاف هذا الناجي أنه سمع إطلاق نار في البداية، موضحا أن الانتحاري قتل حارسين بالرصاص قبل دخول الفصل.

وروى تاجر رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس «وقع انفجار قوي ثم عمت الفوضى، العديد من الطلاب، فتيات وصبية، حاولوا الفرار من المبنى». وأضاف «كان مشهدا مرعبا، استبد الخوف بالجميع».



وأفاد مراسل فرانس برس أن سقف القاعة الدراسية انهار بالكامل وتحطمت الأبواب والنوافذ من قوة الانفجار. وظهرا كان عمال بلديون يحاولون تنظيف الأرض المغطاة ببقع الدماء.



وأوضح أحد سكان الحي أسد الله جهانجير الذي ساعد في نقل الضحايا إلى المستشفيات «أصيب عدد كبير من الطلاب بشظايا في الرأس والرقبة والعينين».



وهذا الاعتداء الذي استهدف مرة جديدة قطاع التعليم وقع في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، وهي منطقة تقيم فيها أقلية الهزارة.

ونشرت مقاطع ڤيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصور على وسائل الإعلام المحلية تظهر ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار.