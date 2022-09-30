سُمع دوي إطلاق المزيد من الأعيرة النارية بالقرب من القصر الرئاسي في بوركينا فاسو، بعد وقت قصير من محاولة قائدها العسكري تهدئة المخاوف من وقوع ثاني انقلاب في غضون ثمانية أشهر.



وقال بول هنري داميبا قائد بوركينا فاسو العسكري إنه يجري محادثات لاستعادة الهدوء في أعقاب إطلاق نار وانفجار في العاصمة.

وانتشر جنود وعربات عسكرية في شوارع واجادودو الخالية بعد فجر الجمعة ومنعوا دخول المباني الإدارية.



وظلت المدارس والبنوك والشركات مغلقة. وتوقف بث التلفزيون الرسمي.



وليس من الواضح ما إذا كان إطلاق النار والانفجار بالقرب من قاعدة عسكرية جزءا من محاولة انقلاب، لكن مصادر أمنية تقول إن هناك إحباطا في صفوف القوات المسلحة لعدم إحراز تقدم في محاربة الجماعات المسلحة.



وفي بيان دعا داميبا، الذي استولى على السلطة في انقلاب في يناير 2022إلى الهدوء. وقال إن أفرادا معينين من القوات المسلحة سيطرت عليهم "التقلبات المزاجية" وتسببوا في حدوث "وضع مربك".



ويحمل أحدث اضطراب في البلاد علامات الانقلابات العسكرية الأخرى التي اجتاحت غرب ووسط أفريقيا خلال العامين الماضيين لتطيح بتقدم ديمقراطي استمر عقودا.