عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى البلاد اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



كان في مقدمة مستقبلي سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل ومعالي الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وأصحاب السعادة الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.