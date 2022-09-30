القاهرة: ناهد إمام



يصل إلى القاهرة غداً السبت وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت وتستمر الزيارة خلال الفترة 1- 4 أكتوبر ، ويبدأ أول الاجتماعات بعقد لقاء برئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ثم ينظم بنك الكويت الوطني حفل عشاء على شرف الوفد .

وسيعقد يوم الاحد اللقاءات الرسمية بقصر الاتحادية، تليها مأدبة غداء تقيمها سفارتنا لدى القاهرة على شرف الوفد الاقتصادي الكويتي، وفى المساء سيتم عقد الاجتماع المشترك بين قيادات غرفة تجارة وصناعة الكويت وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ويعقد يوم الاثنين الملتقى الاقتصادي الكويتي المصري ، حيث سيلقي فيها رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر كلمة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري ووزير والمالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومن المقرر ان تشهد الاجتماعات توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت .

وتتضمن جلسة العمل الأولى تحت عنوان (فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر) عرضا عن المناخ الاستثماري في مصر والمشروعات القومية الكبرى (الزراعية، الصناعية، الاستثمار العقاري، السياحة، المشروعات الخدمية) مقدما من الهيئةالعامة للاستثمار ،والمناطق الحرة وسياسة ملكية الدولة: مقدما من مجلس الوزراء المصري،والشراكة بين القطاعين العام والخاص: مقدما من الصندوق السيادي المصري،

ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقدما من المنطقة الاقتصاديةلقناة السويس والاستثمار في سوق المال: مقدما من البورصة المصرية و اتحاد بنوك مصر: مقدما من اتحاد بنوك مصر

وجلسة العمل الثانية تحت عنوان (عروض الجانب الكويتي)وتتضمن عرضا عن المناخ الاستثماري في دولة الكويت : مقدما من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ولمحة عن الاقتصاد الكويتي مقدما من اتحاد مصارف الكويت، و عرضا حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مقدما من شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه.

ويختتم وفد الغرفة زيارته ومغادرة القاهرة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر .