أشاد رئيس اتحادين العربي والكويتي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ بما بذلته مختلف أجهزة الدولة في سبيل خروج انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢ بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للكويت.

وثمن الصواغ المشاركة الشعبية الكبيرة في العرس الديمقراطي الذي شهدته البلاد لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ،حفظه الله، و رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح، بضرورة تصحيح المسار واعلاء المصلحة الوطنية.

واشار الصواغ الى ان المرحلة الجديدة تتطلب من الجميع التعاون والابتعاد عن التأزيم والعمل الحقيقي لإطلاق اصلاح شامل في مختلف النواحي والمجالات لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.