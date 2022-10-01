مريم بندق

عاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى البلاد مساء أمس الجمعة ويرأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت .

وبالإشارة إلى ما نشرته "الأنباء" الخميس الموافق 29 سبتمبر الماضي تحت عنوان " إعلان الحكومة الجديدة لن يتأخر "سيكون لقاء اليوم " الاجتماع الوداعي " للحكومة وذلك تمهيداً لرفع استقالة الحكومة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنفيذا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على انه "يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".