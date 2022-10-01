أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ماضية في تطوير خدماتها التأمينية والاجتماعية وفق الأطر الزمنية الموضوعة لها مستذكرة ريادة تجربتها التأمينية على مستوى مؤسسات الضمان الاجتماعي والجهود المخلصة التي يبذلها موظفوها في سبيل استدامتها.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف أحمد حمد الثنيان، في تصريح صحافي اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية ال45 لانطلاقة (التأمينات الاجتماعية) كمؤسسة رسمية عام 1977 إن الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستحقين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم هي محل اهتمام كبير عند القائمين على المؤسسة.

وأضاف الثنيان أن المؤسسة "تأخذ بعين الاعتبار أحوال أبناء الكويت المتقاعدين وتسعى للنظر في الإصلاحات المطلوبة لتحسين خدماتها المقدمة لهم بما يضمن العيش الكريم لأصحاب المعاشات التقاعدية دون أن تؤثر هذه الإصلاحات على استدامة نظامنا التأميني لهذه المؤسسة العريقة التي طالما اعتمد عليها الكويتيون لضمان معيشة كريمة من خلال خدماتها التأمينية والاجتماعية الرائدة".

وأكد أن جميع موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يألون جهدا في سبيل تطوير عمل المؤسسة واضعين مصلحة المستفيدين من خدماتها نصب أعينهم كما يملي عليهم الواجب.

يذكر أن (التأمينات) انطلقت كمؤسسة رسمية عام 1977 بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 لتكون الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة تكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد أو التوقف عن العمل.

وعلى مر السنوات استطاعت المؤسسة بسواعد موظفيها الارتقاء بمستوى خدماتها والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا في أعمالها حتى أصبحت اليوم نموذجا رائدا للمؤسسات الحكومية التي أدركت بنجاح ركب التطور الإداري والرقمي وحققت تطورا ملموسا.