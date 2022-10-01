مريم بندق

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم السبت مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال الوزير الفارس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن مجلس الوزراء رفع الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذا لأحكام الدستور.

يذكر أن المادة (57) من الدستور نصت على أنه يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.