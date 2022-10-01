أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د.آدم الملا، حرص الكويت على استمرار مساهمتها في مختلف المجالات الثقافية خلال عضويتها في لجان المنظمة الاممية المعنية بالثقافة.

وذكرت سفارة الكويت لدى المكسيك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الملا خلال مؤتمر (يونسكو) العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة الذي عقد في مدينة المكسيك في الفترة بين 28 و30 سبتمبر الماضي.

واشار الملا بحسب البيان إلى المشاركة الفعالة لدولة الكويت في صياغة الإعلان الصادر عن المؤتمر وحرصها على وضع آلية واضحة لتنفيذه والمتابعة الدورية لمخرجاته.

من جانبه قال سفير الكويت لدى المكسيك صلاح الحداد وفق البيان إن مشاركة الكويت في هذا الحدث الثقافي العالمي تأتي انطلاقا من اهتمامها ورعايتها للثقافة وإيمانها بأهميتها في تنمية المجتمعات وتعكس دور الكويت النشط على المستوى المتعدد الأطراف في تعزيز الثقافة والحوار والتنوع الثقافي وحماية التراث.

وأشاد الحداد بالتنظيم المميز والجهود الكبيرة التي بذلتها المكسيك في استضافة هذه الفعالية الثقافية العالمية المهمة وما صاحبتها من انشطة ثقافية اقيمت على هامش المؤتمر.

وكانت المكسيك استضافت النسخة الأولى لهذا المؤتمر في عام 1982 اذ تناول قضايا متعددة تتعلق بالسياسات الثقافية من بينها تعزيز التنوع الثقافي وحمايته وحماية التراث ودور الثقافة في التنمية ودعم الاقتصاد والسلام وتعزيز الحوار اضافة إلى أهمية إدماج الثقافة في السياسات العامة.