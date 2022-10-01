أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار جمعية البيان للتعريف بالإسلام.

وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر جمعية البيان للتعريف بالإسلام لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن النظام الأساسي لجمعية البيان للتعريف بالإسلام ما يلي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية البيان للتعريف بالإسلام ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف التعريف بالإسلام ونشر مبادئه السمحة داخل دولة الكويت وتقديم المساعدات، تنمية المجتمعات المسلمة من خلال القيام على تنفيذ المشاريع التعليمية والاجتماعية والصحية داخل دولة الكويت على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة، والمؤسسون هم:



٭ سعود محمد العتيبي

٭ علي محمد العصيمي

٭ ماجد جمعان الهران

٭ هاني يوسف الفصام

٭ ثامر سعد رجا

٭ عبدالله محمد الثلاب

٭ عبدالعزيز عيسى المعيلي

٭ عمر محمد القريني

٭ محمد حسين الغانم

٭ أحمد محمد صنهات

٭ فارس مبارك العازمي

٭ مشعل عبيد العدواني

٭ عبدالمحسن غازي المطيري

٭ عثمان محمود عبدالخالق

٭ خلف محسن الدوسري

٭ ناصر الحميدي عجاب

٭ جاسم محمد علي الصالح

٭ فهد جبرين محيل

٭ عالي غازي عبدالعالي

٭ عبدالله حمود ناجي

٭ زكريا علي محمد العسيري

٭ محمد مرزوق فلاح

٭ عدنان محمود عيسى

٭ نايف غزلان الصواغ

٭ سليمان محمد الفرهود

٭ فهد جلوي الصواغ

٭ عبدالله سعد العتيبي

٭ عبدالله ذعذاع السهلي

٭ نادر محمد صنيدح

٭ عبداللطيف حمد الشيحه

٭ نواف كامل الشمري

٭ زايد محمد نافع

٭ سالم علي أحمد الرشود

٭ علي جاسم الصميط

٭ نافع غزاي المطيري

٭ أحمد فرج الشمري

٭ نايف سعود محمد

٭ محمد سعود محمد

٭ محمد مشعان العتيبي

٭ عبدالله بدر السليمان

٭ سعد مشعان محمد

٭ عبدالله جبرين العتيبي

٭ خالد سعد العتيبي

٭ احمد محمد شهاب

٭ محمد عبدالحميد البراك

٭ سعد صالح شرار

٭ عبدالرحمن فهد الهران

٭ سليمان إبراهيم السليمان

٭ عبيد عبدالله محمد

٭ عبدالعزيز محسن الهاجري

٭ عادل عزيز الرشيدي

٭ احمد منصور العوضي

٭ خالد فيصل فرج

٭ خليفة يوسف الصقر

٭ مشعان سعد مشعان

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.