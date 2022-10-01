أعاد البرلمان العربي انتخاب البحريني عادل العسومي، رئيسا له لدورة جديدة تستمر عامين بعد حصوله على 51 صوتا مقابل 15 صوتا نالها النائب الإماراتي محمد اليماحي نائب الرئيس المنتهية ولايته.

جاء ذلك في الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان العربي ونوابه الأربعة ورؤساء اللجان التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم السبت وحضرها 66 نائبا.

وبموجب النظام الأساسي سيتولى العسومي رئاسة البرلمان العربي لمدة عامين قادمين.

وتواصل اللجنة الداخلية المشكلة من البرلمان العربي إجراءات الانتخابات حيث سيتم انتخاب أربعة نواب لرئيس البرلمان وكذلك رؤساء اللجان النوعية للبرلمان.