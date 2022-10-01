أشاد بجهود رجال القضـاء والنيابة العامـة في عملية الاقتراع



مريم بندق

استمع مجلس الوزراء إلـى شـرح قـدمـه نائب رئيس مجلـس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالـة حـول سير عملية الانتخابات. وقد أشاد مجلـس الـوزراء بالجهود الملموسة والتنظيم المتميز لعملية الاقتراع والذي كان ثمـرة جهـود مخلصـة بذلهـا كـل مـن رجـال القضـاء والنيابة العامـة الـذيـن تحملـوا أعبـاء مسؤوليتهم الوطنيـة.



كمـا أثـنـى المجلـس عـلـى جهـود كـافـة العامليـن فـي الجهات الحكومية المعنيـة وفـي مقدمتهـم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، على تسخيرهم كل الإمكانات اللازمـة لتمكين المواطنين لأداء واجبهم الوطني، وأبـدى المجلـس ارتياحـه لـلـروح الأخويـة الطيبـة والمنافسـة الشـريفـة الـتـي سـادت بين جميع المرشحين والناخبين.



إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للأعضـاء الـذيـن فـازوا بثقـة المواطنيـن، سـائلاً المولـى عـزوجـل لهـم التوفيق والسداد فـي أداء رسالتهم السامية فـي خـدمـة وطنهم، وأن تتضافر جميع الجهود والإمكانات لترجمـة توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين لتعزيز التعاون البنـاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة لبنـاء التنميـة الشـاملة بمـا يعـود بالخيـر على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن.