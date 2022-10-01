عبدالكريم العبدالله

أعلنت منطقة الجهراء الصحية عن بدء العمل في مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء الجديد، وذلك على مرحلتين، الاولى غدا الاحد 2 اكتوبر، والثانية يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر.



وستشمل المرحلة الاولى عيادات «الجراحة العامة وتخصصاتها» الانف والأذن والحنجرة - العيون - التخدير - الطب الطبيعي - الغدد والسكر - القدم السكرية - التغذية العلاجية.



أما المرحلة الثانية فستكون عيادات «الباطنية - العظام - الاطفال».



ودعت مراجعي مستشفى الجهراء الجديد الى مراجعة عياداتهم في مبنى العيادات الخارجية اعتبارا من غد الاحد بالنسبة للمرحلة الاولى، أما الثانية فستكون في 10 اكتوبر.