مريم بندق

هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا لسموه رعاه الله كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق ما يتطلع اليه الشعب السعودي الشقيق وكل ازدهار ونماء للمملكة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله.