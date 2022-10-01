عبدالكريم العبدالله

دشن وزير الصحة د.خالد السعيد مركز إدارة الأزمات في منطقة الصباح الطبية.



وقال وزير الصحة د.خالد السعيد في تصريح صحافي ان مركز إدارة الأزمات سيعمل يومياً على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع في جميع مستشفيات البلاد من خلال كاميرات موجودة في جميع غرف الطوارئ في المستشفيات لمتابعتها في الأيام العادية أو في الأزمات.



وأشار الى أن غرفة ادارة الازمات ستلعب دورا خلال الأزمات أو الأمطار أو العواصف الترابية أو الجوائح لرسم السياسات وخطط الطوارئ وفق آلية عمل تنظيمية.



ولفت الى أن هناك كاميرات موصولة داخل سيارات الإسعاف لمتابعة المريض المنقول للمستشفى .



بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري، ان مركز الأزمات سيراقب الأوضاع خاصة في أيام المناسبات ، بحيث تكون الصحة مستعدة لأي طارئ لا قدر الله.



وبين انه تم تجهيز غرفة الأزمات بأحدث الكاميرات الرقمية الموصولة بسيارات الإسعاف و أقسام الطوارئ بالمستشفيات لمتابعة نقاط الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد وتقدير الاحتياجات ليتمكن الفريق المختص من التوجيه والمتابعة.