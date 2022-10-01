ذكرت وسائل إعلام هولندية، أنه سوف يتم السماح للسياح بتدخين سجائر القنب وشراء الحشيش والماريجوانا في مقاهي أمستردام بعدما عارض برلمان المدينة فرض حظر على السياح الذين يدخلون المقاهي.

كانت عمدة أمستردام، فيمكا هالسما، ومكتب النائب العام، والشرطة قد قالوا سابقا إنه لن يحق سوى لمواطني المدينة الذين يحملون بطاقات الهوية الملائمة دخول المقاهي، في محاولة للتصدي لمشكلات يتسبب فيها السياح الذين يتعاطون المخدرات.

يشار إلى أنه من المسموح بيع وتعاطي المخدرات مثل القنب في هولندا. ولكن في أغلب البلديات يجب أن يثبت المتعاطون أنهم يعيشون هناك.

غير أن أمستردام هي استثناء. ويمكن لأي بالغ شراء كميات صغيرة من المخدرات في نحو 160 مقهى عبر المدينة. ويخشى معارضو الحظر من أن تجارة الشوارع غير القانونية سوف تزيد حال المضي قدما في الحظر.