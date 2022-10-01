محمد الجلاهمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور ان مخالفة عدم الانتباه تسببت في 1842 حادثا مروريا خلال أسبوع، مشيرة الى ان من بين هذه الحوادث عدد 257 حادثا خلف مصابين فيما اقتصرت بقية الحوادث الاخرى على تلفيات مادية.

وقالت ان اجمالي المخالفات التي جرى تحريرها في الفترة من 24 حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت 26173 مخالفة متنوعة كما جرى ضبط 32 حدثا لقيادة مركبات دون رخص سوق واحالة 43 مركبة و79 دراجة الى كراج حجز المركبات، كما جرت احالة 44 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة، وضبط في حملات المرور 18 مطلوبا تمت إحالتهم الى ادارتي التنفيذ والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور ان الحملات أقيمت تحت اشراف وكيل القطاع اللواء جمال الصايغ، داعية المواطنين والمقيمين الى الالتزام بقواعد السير والانتباه اثناء القيادة.