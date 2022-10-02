احتلت سويسرا صدارة قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارًا في العالم، تلتها بعد ذلك الولايات المتحدة والسويد، وذلك وفقًا لتصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

ويتتبع مؤشر الابتكار العالمي "جي آي آي" لعام 2022 أحدث اتجاهات الابتكار العالمية مع التركيز على تأثير جائحة "كوفيد-19"، كما يصنف حوالي 132 اقتصادًا مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف المتعلقة بالابتكار.

وتستند "ويبو" على حوالي 80 مؤشرًا للتصنيف، تتعلق بالبيئة السياسية والتعليم والبنية التحتية وتطور الأعمال، وخلق المعرفة لكل اقتصاد.

وارتفع ترتيب الصين إلى المركز الحادي عشر، ولا تزال الاقتصاد الوحيد متوسط الدخل ضمن أول 30 دولة في التصنيف، وأشار "دارين تانغ" المدير العام لـ"ويبو" إلى أن الاهتمام الوثيق الذي توليه الحكومة والبلد للابتكار كمحرك للنمو يؤتي ثماره.

واحتلت الإمارات المرتبة الحادية والثلاثين على مستوى العالم، والسعودية المركز الحادي والخمسين، وجاءت الكويت في المستوى الثاني والستين، والمغرب (67)، والبحرين (72)، وتونس (73).