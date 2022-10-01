وجدت دراسة جديدة أجريت على ما يقرب من 450 ألف مشارك في البنك الحيوي في المملكة المتحدة،أن شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، مقارنةً بتجنب القهوة.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، التي نشرت نتائج الدراسة، أنه تم العثور على العلاقة بين شاربي القهوة منزوعة الكافيين والمطحونة والقهوة سريعة الذوبان، بينما تم ربط القهوة المطحونة والقهوة الفورية، ولكن غير منزوعة الكافيين، بانخفاض ضربات القلب غير المنتظمة.

ففي الماضي، ركزت الأبحاث على الفوائد الصحية لعادات شرب القهوة، لكنها لم تبحث في تأثير تحضيرات القهوة المختلفة، حتى الآن.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة بيتر كيستلر من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري: "في هذه الدراسة الكبيرة القائمة على الملاحظة، ارتبطت القهوة المطحونة والفورية منزوعة الكافيين بتخفيضات مكافئة في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب آخر".

وتوفي ما مجموعه 27809 أفراد خلال فترة الدراسة، لكن أولئك الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة منزوعة الكافيين كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14 في المائة مقارنة مع غير شاربيها. بالنسبة للبن المطحون، تم تقليل المخاطر بنسبة 27 بالمائة. كان لدى من يشربون القهوة سريعة التحضير مخاطر أقل بنسبة 11٪.

كما تم ربط البن المطحون بأكبر انخفاض في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 في المائة مقارنة مع غير شاربي القهوة. ومع ذلك، انخفض هذا الخطر إلى 9٪ للقهوة الفورية و 6٪ منزوعة الكافيين.

وارتبط أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة المطحونة بانخفاض خطر الإصابة باضطراب النظم القلبي أو عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 17 بالمائة. انخفض هذا الخطر إلى 12 في المائة بين أولئك الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة سريعة التحضير كل يوم.

وأضاف كيستلر: "تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة سريعة التحضير والقهوة منزوعة الكافيين بشكل خفيف إلى معتدل يجب اعتباره جزءًا من أسلوب حياة صحي".