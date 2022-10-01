أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة "صدمة الغذاء" في ظل اثنتين من أدواته للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع.

وأضافت جورجييفا - في بيان اليوم السبت - أن نافذة التمويل الجديدة سوف تتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات، وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو من صدمة في تصدير الحبوب، مشيرا إلى أن النافذة التمويلية الجديدة ستظل مفتوحة لمدة عام.

وقالت جورجييفا - في بيانها - "أدى مزيج الصدمات المناخية والجائحة والصراعات الإقليمية إلى حدوث اضطراب في إنتاج الغذاء وتوزيعه، ورفع تكاليف توفير الطعام للأفراد والأسر، وقد دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات أعلى؛ ما أضر بمستوردي الغذاء وببعض مُصَدِّريه، والنتيجة هي انتشار أزمة الغذاء في أنحاء العالم؛ فأصبح الخطر محدقا بأرواح وأرزاق عدد غير مسبوق من البشر بلغ 345 مليون نسمة من جراء انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وتابعت "يسهم صندوق النقد الدولي بفعالية من خلال العمل مع المؤسسات الشريكة في التحرك على المستوى الدولي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، ولاسيما من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم المساعدة المالية، وسوف تمثل "نافذة مواجهة صدمة الغذاء" التي تأسست حديثا خط دفاع إضافي بعد المنح والتمويل المُيَسَّر".

وأضافت "عملنا بشكل مكثف وعاجل مع الدول الأعضاء وخبرائنا في الصندوق لاستكمال الاقتراح بشأن النافذة الجديدة لمواجهة صدمة الغذاء، وفي ظل ما تشهده هذه الأوقات من احتياج ومعاناة، أُعبر عن امتناني للدول الأعضاء وللصندوق على سرعة تضافر جهوده واستجابته التي تبعث على الفخر، لقد عملنا معهم لتأمين توجيه مزيد من حقوق السحب الخاصة التي يمكن أن تساعد على تقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل من خلال هذه النافذة الجديدة لمواجهة صدمة الغذاء".

واختتمت "ومن خلال هذه النافذة التمويلية الجديدة، سوف يقدم الصندوق مساعدة إضافية لتمكين سكان البلدان المعرضة للمخاطر من التعامل مع واحدة من أسوأ الأزمات على الإطلاق، وهي أزمة الجوع".