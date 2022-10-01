أكدت الحكومة اليسارية في إسبانيا تمسكها بفرض ضريبة مؤقتة على الأثرياء للمساهمة في مواجهة آثار التضخم المرتفع على قطاعات أوسع من الشعب.

وقالت وزيرة المالية مارا خيسوس مونتيرو إنه سيتم فرض الضريبة الخاصة خلال العامين المقبلين على الأصول التي تزيد قيمتها على 3 ملايين يورو (93ر2 مليون دولار).

ومن المنتظر أن يخضع حوالي 23 ألف مواطن لهذه الضريبة بحسب الوزيرة، التي أضافت انها تتوقع إيرادات بنحو 5ر1 مليار يورو. ولم تكشف مونتيرو عن تفاصيل نسبة هذه الضريبة.

في الوقت نفسه أعلنت وزيرة المالية عن خفض الضرائب على ذوي الدخل المنخفض. كما أعلنت اعتزام الحكومة زيادة الضريبة مؤقتا على الشركات الكبيرة وخفضها على الشركات الصغيرة.

وصل التضخم في إسبانيا في وقت ما إلى 5ر10% قبل أن يتراجع خلال الشهر الحالي إلى 9% بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وكما هو الحال في باقي أوروبا، يأتي ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا نتيجة الارتفاعات التاريخية لأسعار الطاقة، والغذاء بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.