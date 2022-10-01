حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو طفيف في الربع الثاني من العام، بعد تعديل مكتب الإحصاء الوطني توقعات سابقة بحدوث تراجع.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، يعني هذا أن المملكة المتحدة ربما لا تعاني من الركود في الوقت الحالي، كما كان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) توقع في وقت سابق الشهر الجاري.

يشار إلى أن الركود الفني يعني تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر (ربعين سنويين) على التوالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد نما بمعدل 2ر0% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وكان المكتب أشار في تقديرات سابقة إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1ر0% خلال الربع الثاني.