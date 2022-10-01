أعلن ميناء صلالة العماني أنه يعتزم استقطاب سفن الحاويات الكبيرة جدا ورفع قدراته في مجال المناولة.

وقالت شركة صلالة لخدمات الموانئ، التي تدير الميناء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية ، إن مجلس إدارة الشركة وافق على إبرام اتفاقية لاستئجار 10 رافعات تتيح للميناء التعامل مع هذا النوع من سفن الحاويات التي تتسع لأكثر من 14500 حاوية ويزيد طولها على 366 مترا.

وأضافت الشركة، في إفصاح لها على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط ، إن اتفاقية التأجير سيتم توقيعها مع شركة "ايه بي ام تيرمينال بي في" بعد أخذ موافقة المساهمين على هذا المقترح الذي ستتم مناقشته في اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة خلال الفترة المقبلة، وتعتبر شركة "ايه بي ام تيرمينال بي في" أحد المساهمين في شركة صلالة لخدمات الموانئ وتمتلك 30 % من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 9ر17 مليون ريال عُماني.

وأقر مجلس إدارة الشركة استثمار ما لا يتجاوز 66 مليون دولار أمريكي لإنشاء البنية الأساسية الضرورية لتسليم المعدات وتركيبها، وتوقعت الشركة الانتهاء من تطوير البنية الأساسية وتشغيل الرافعات في أوائل عام 2025، موضحة أن مدة عقد الإيجار ستبدأ عندما تصبح الرافعات قيد التشغيل.

وتتضمن خطة ميناء صلالة لاستقطاب سفن الحاويات الكبيرة جدا إبرام اتفاقية مع شركة "ميرسك ايه اس" للالتزام بتوفير سعة الحاويات بميناء صلالة وفقا للشروط التي ستعرض على المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية.

وقالت الشركة إنه تم اقتراح اتفاقية الالتزام بتوفير السعة لدعم تطوير محطة الحاويات لخدمة سفن الحاويات الكبيرة جدًّا وستكون مشروطة بإنهاء أعمال التطوير.

وقامت محطة الحاويات بميناء صلالة في النصف الأول من العام الجاري بمناولة حوالي مليونين و241 ألف حاوية نمطية مسجلة زيادة بنسبة 6ر4 % عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة مليونين و142 ألف حاوية نمطية.

وكان ميناء صلالة تسلّم في النصف الأول من العام الجاري 3 رافعات متنقلة لتعزيز قدرات مناولة البضائع العامة بهدف تحسين إنتاجية عمليات مناولة البضائع في الميناء.

ويعد ميناء صلالة واحدًا من أكبر الموانئ متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، وهو أحد موانئ الترانزيت الرئيسة في المنطقة، ويوفر أعلى إمكانية لربط الشحن البحري في سلطنة عُمان.

وشهدت محطة الحاويات العام الماضي مناولة 5ر4 مليون حاوية نمطية مقابل 3ر4 مليون حاوية نمطية في عام 2020 مسجلة بذلك أعلى معدل في تاريخها.