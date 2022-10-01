عمر بن لادن: سعداء بمشاركتنا مع «بوخمسين» لخبراتها الكبيرة في الكويت والخليج

جواد بوخمسين: يوم سعيد في تاريخ المجموعة.. ونتشرف بتوقيع شراكتنا مع «مراسم»

عماد بوخمسين: المشروع الجديد تحت مسمى «MARASCENE»

عقدت شركة مراسم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بن لادن احتفالية ضخمة في سفح الأهرامات بمناسبة مرور25 عاما، وتوقيع عقد شراكة مع مجموعة بوخمسين القابضة لتطوير 110 أفدنة في مدينة الشيخ زايد كمشروع سكني متكامل ومتطور.

وشهد الحفل حضورا حضورا كبيرا من المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين، والرئيس التنفيذي للمجموعة د.عماد جواد بوخمسين، والسفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، وعمر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وعدد من المطورين العقاريين في مصر وقيادات من وزارة الإسكان المصرية.

وقال «عمر بن لادن» إن شركة مراسم للتطوير العقاري تدير أصولا تتعدى 6 مليارات جنيه بحلول عام 2025 في مصر بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج مصرنا الحبيبة بإنشاء وتطوير عدد من المطارات المصرية والمدن الجديدة ومشروعات سكنية في مناطق مختلفة.

وعبر عن سعادته بالشراكة مع مجموعة بوخسمين القابضة، لتنفيذ مشروع سكني متكامل جديد على أرض الكنانة، مؤكدا أن مجموعة بوخمسين من الكيانات الاقتصادية الضخمة في الكويت والخليج، وعقد الشراكة سيكون إضافة إلى قطاع العقارات المصري خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمته وصف رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين مصر بأنها «أبو الدنيا وأم الدنيا معا، وأنها تغيرت في عهد الرئيس السيسي وأصبحت دولة كبيرة جدا على المستوى الدولي».

وقال جواد بوخمسين: يسعدني الشراكة مع مجموعة بن لادن، وهذا يوم سعيد في حياة مجموعة بوخمسين القابضة، ويمثل نقلة كبيرة في المجموعة بالشراكة مع كيان اقتصادي عملاق مثل مجموعة بن لادن السعودية ممثلة في شركة مراسم للتطوير العقاري، مشيرا إلى أن شركة بن لادن شركة وطنية وكريمة وصادقة في تنفيذ مشروعاتها.

فيما أبدى الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، سعادته لتوقيع عقد الشراكة مع شركة مراسم للتطوير العقارية التابعة لمجموعة بن لادن السعودية لتطوير مشروع سكني جديد في مدينة الشيخ زايد، موضحا ان إجمالي استثمارات المشروع الجديد تحت مسمى «MARASCENE» يقدر بنحو 5 مليارات جنيه ومدة تنفيذه 7 سنوات مع عوائد متوقعة تفوق 9 مليارات، وأن عملية تحصيل المشروع تبدأ من السنة الثالثة وتستمر حتى نهاية تنفيذه.