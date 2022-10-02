اختتمت بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة دورة دراسات إعداد أخصائي نظـــام إدارة الألعاب والمسابقات للأولمبياد الخاص التـــي نظمها الأولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمشاركة 20 دارسا ودارسة على مدى 5 ايام.



وحاضـــر بالــــدورة المحاضر الدولي بالأولمبياد الخاص فــي نظـــام إدارة الألعاب والمسابقات GMS د.مصطفى شوقي ومسؤول الرياضـــة والتدريــب بالأولمبيـــاد الخـــاص الكويتي مصطفى حسونة، واشتملت الدورة على تعريف وتدريب الدارسين على برنامج قاعدة البيانات الخاص بإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث والنتائـــج والتقاريــــر الخاصة بجميع المسابقات الرياضيـــة للأولمبيـــاد الخاص، حيــث يقــوم البرنامج بعملية تقسيم اللاعبين وفقا لعناصر التقسيم في الأولمبياد الخاص(الجنس - السن - القدرة الرياضية) وتطبيق قوانين الرياضات المختلفة بالاولمبياد الخاص في كل الألعاب ويقوم النظام تلقائيا ودون تدخل من الأفراد بحساب النتائج وترتيب اللاعبين وهو ما يضمن العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي حرصها على الارتقاء بمستوى منظومة الأولمبياد الخاص الكويتي من خلال مواكبة التطورات الحديثة في كل الأنشطة والبرامج وتأهيل الكوادر المدربة على أعلى المستويات في مجالات التدريب والتحكيم الإدارة.



وأعربت عن املها ان تسهم مخرجات الدورة في دعم قدرات الأولمبياد الخـاص الكويتي على تنظيم أكبـــر عدد من البطولات في كافـــة الألعاب باحترافية، ممـــا ينعكس إيجابيــا على مستوى الفعاليــات والأنشطـــة وتطوير أداء اللاعبين وتهيئتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المحافل المحلية والدولية، مشيرة الى أن الاولمبياد الخاص الكويتي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين العام المقبل.



وأشادت الــــزواوي بحضـور والتزام الدارسين وأداء المحاضريـــــــــن والموضوعات التي تناولتها الدورة، وقدمت الشكر الى الهيئة العامة للرياضة ومركــز عبدالله السالم لإعداد القادة والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الدورة.